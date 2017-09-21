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https://sport.mail.ru/news/tennis/31081511/
21 сентября 2017, 15:41 | Теннис | GoTennis.ru

Toray Pan Pacific Open. Доминика Цибулкова вышла в четвертьфинал соревнований

Девятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой, занимающей 50-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 во втором раунде турнира в Токио.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков, а 21-летняя Синякова выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу словачки.

Следующей соперницей Цибулковой на соревнованиях Toray Pan Pacific Open станет датчанка Каролин Возняцки.
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