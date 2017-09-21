Toray Pan Pacific Open. Доминика Цибулкова вышла в четвертьфинал соревнований

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков, а 21-летняя Синякова выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу словачки.

Следующей соперницей Цибулковой на соревнованиях Toray Pan Pacific Open станет датчанка Каролин Возняцки.