Toray Pan Pacific Open. Доминика Цибулкова вышла в четвертьфинал соревнований
Девятая ракетка мира, словачка Доминика Цибулкова, взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой, занимающей 50-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 во втором раунде турнира в Токио.
Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время 28-летняя Цибулкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков, а 21-летняя Синякова выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала один
Следующей соперницей Цибулковой на соревнованиях Toray Pan Pacific Open станет датчанка Каролин Возняцки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter