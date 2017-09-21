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https://sport.mail.ru/news/tennis/31081283/
21 сентября 2017, 15:25 | Теннис | GoTennis.ru

Ализе Корне не смогла пробиться в полуфинал турнира в Гуанчжоу

43-я ракетка мира, француженка Ализе Корне, уступила бельгийке Янине Викмайер, занимающей 116-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1/6, 6/7 (5) в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу.

Встреча длилась 1 час 39 минут. За это время 27-летняя Корне сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Бельгии ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу француженки.

В полуфинале соревнований Guangzhou Open Викмайер померится силами с сербкой Александрой Крунич.
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