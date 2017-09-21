Ализе Корне не смогла пробиться в полуфинал турнира в Гуанчжоу

Встреча длилась 1 час 39 минут. За это время 27-летняя Корне сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Бельгии ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу француженки.

В полуфинале соревнований Guangzhou Open Викмайер померится силами с сербкой Александрой Крунич.