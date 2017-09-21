Neva Cup. Валерия Савиных не справилась с Донной Векич

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время 26-летняя Савиных ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка, а 21-летняя Векич выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу хорватки.

В полуфинале соревнований ITF в Санкт-Петербурге Векич скрестит ракетки с украинкой Даяной Ястремской.