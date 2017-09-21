Neva Cup. Валерия Савиных не справилась с Донной Векич
285-я ракетка мира, россиянка Валерия Савиных, проиграла хорватке Донне Векич, занимающей 46-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 4/6 в четвертьфинале турнира ITF Neva Cup.
Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время 26-летняя Савиных ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка, а 21-летняя Векич выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять
В полуфинале соревнований ITF в
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