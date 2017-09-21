Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31080753/
21 сентября 2017, 14:58 | Теннис | GoTennis.ru

Neva Cup. Валерия Савиных не справилась с Донной Векич

285-я ракетка мира, россиянка Валерия Савиных, проиграла хорватке Донне Векич, занимающей 46-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 4/6 в четвертьфинале турнира ITF Neva Cup.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время 26-летняя Савиных ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка, а 21-летняя Векич выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу хорватки.

В полуфинале соревнований ITF в Санкт-Петербурге Векич скрестит ракетки с украинкой Даяной Ястремской.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
21 сентября

Роберто Баутиста-Агут стал участником четвертьфинала соревнований в Санкт-Петербурге

Neva Cup. Валерия Савиных не справилась с Донной Векич

Жиль Мюллер проиграл Николозу Басилашвили на турнире в Метце