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https://sport.mail.ru/news/tennis/31080496/
21 сентября 2017, 14:41 | Теннис | GoTennis.ru

Жиль Мюллер проиграл Николозу Басилашвили на турнире в Метце

23-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, уступил грузину Николозу Басилашвили, занимающему 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 4/6 во втором раунде турнира в Метце.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время теннисисты выполнили по шесть эйсов. При этом 34-летний Мюллер допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Басилашвили дважды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представителя Люксембурга.

В четвертьфинале соревнований Moselle Open Басилашвили сыграет либо с Денисом Истоминым из Узбекистана, либо с Янником Маденом из Германии.
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