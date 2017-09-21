Жиль Мюллер проиграл Николозу Басилашвили на турнире в Метце

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время теннисисты выполнили по шесть эйсов. При этом 34-летний Мюллер допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Басилашвили дважды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу представителя Люксембурга.

В четвертьфинале соревнований Moselle Open Басилашвили сыграет либо с Денисом Истоминым из Узбекистана, либо с Янником Маденом из Германии.