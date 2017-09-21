Жиль Мюллер проиграл Николозу Басилашвили на турнире в Метце
23-я ракетка мира, люксембуржец Жиль Мюллер, уступил грузину Николозу Басилашвили, занимающему 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 4/6 во втором раунде турнира в Метце.
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время теннисисты выполнили по шесть эйсов. При этом 34-летний Мюллер допустил четыре двойные ошибки и не сделал ни одного брейка, а 25-летний Басилашвили дважды ошибся при подаче и реализовал два
В четвертьфинале соревнований Moselle Open Басилашвили сыграет либо с Денисом Истоминым из Узбекистана, либо с Янником Маденом из Германии.
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