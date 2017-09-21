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https://sport.mail.ru/news/tennis/31080005/
21 сентября 2017, 14:11 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Каролин Возняцки одержала волевую победу над Шелби Роджерс

Шестая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, сломила сопротивление американки Шелби Роджерс, занимающей 59-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/1, 6/4 во втором раунде соревнований в Токио.

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время 27-летняя Возняцки сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 24-летняя соперница дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале турнира Toray Pan Pacific Open Возняцки скрестит ракетки либо со словачкой Доминикой Цибулковой, либо с чешкой Катержиной Синяковой.
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