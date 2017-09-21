Токио. Каролин Возняцки одержала волевую победу над Шелби Роджерс

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За это время 27-летняя Возняцки сделала четыре эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 24-летняя соперница дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В четвертьфинале турнира Toray Pan Pacific Open Возняцки скрестит ракетки либо со словачкой Доминикой Цибулковой, либо с чешкой Катержиной Синяковой.