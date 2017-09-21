Neva Cup. Белинда Бенчич преодолела барьер ¼ финала турнира
312-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич, в двух партиях справилась с бельгийкой Исалин Бонавантюр, занимающей 295-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 в четвертьфинале турнира ITF в
Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 54 минуты. За это время 20-летняя Бенчич сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре
В полуфинале соревнований ITF Neva Cup Бенчич померится силами с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и гречанкой Валентини Грамматикопулу.
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