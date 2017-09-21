Neva Cup. Белинда Бенчич преодолела барьер ¼ финала турнира

Матч продолжался 54 минуты. За это время 20-летняя Бенчич сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Бонавантюр пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований ITF Neva Cup Бенчич померится силами с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и гречанкой Валентини Грамматикопулу.