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https://sport.mail.ru/news/tennis/31079544/
21 сентября 2017, 13:48 | Теннис | GoTennis.ru

Neva Cup. Белинда Бенчич преодолела барьер ¼ финала турнира

312-я ракетка мира, швейцарка Белинда Бенчич, в двух партиях справилась с бельгийкой Исалин Бонавантюр, занимающей 295-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 в четвертьфинале турнира ITF в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 54 минуты. За это время 20-летняя Бенчич сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Бонавантюр пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В полуфинале соревнований ITF Neva Cup Бенчич померится силами с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и гречанкой Валентини Грамматикопулу.
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