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https://sport.mail.ru/news/tennis/31079304/
21 сентября 2017, 13:29 | Теннис | GoTennis.ru

Филипп Кольшрайбер снялся с соревнований St.Petersburg Open

Немец Филипп Кольшрайбер отказался от участия в турнире St.Petersburg Open, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Причиной такого решения стала болезнь спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Таким образом, литовец Ричардас Беранкис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира, где сразится либо с россиянином Михаилом Южным, либо с итальянцем Фабио Фоньини.
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