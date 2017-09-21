Филипп Кольшрайбер снялся с соревнований St.Petersburg Open
Немец Филипп Кольшрайбер отказался от участия в турнире St.Petersburg Open, который в эти дни проходит в
Санкт-Петербурге. Причиной такого решения стала болезнь спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Таким образом, литовец Ричардас Беранкис без борьбы вышел в четвертьфинал турнира, где сразится либо с россиянином Михаилом Южным, либо с итальянцем Фабио Фоньини.
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