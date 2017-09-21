Гуанчжоу. Александра Крунич отдала сопернице только два гейма

Встреча длилась 1 час 10 минут. За это время 24-летняя Крунич сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Петерсон один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В полуфинале соревнований Guangzhou Open Крунич сыграет либо с бельгийкой Яниной Викмайер, либо с француженкой Ализе Корне.