Гуанчжоу. Александра Крунич отдала сопернице только два гейма
65-я ракетка мира, сербка Александра Крунич, одолела шведку Ребекку Петерсон, занимающую 226-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/1 в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу.
Встреча длилась 1 час 10 минут. За это время 24-летняя Крунич сделала один эйс, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В полуфинале соревнований Guangzhou Open Крунич сыграет либо с бельгийкой Яниной Викмайер, либо с француженкой Ализе Корне.
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