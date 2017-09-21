Елена Остапенко продолжает борьбу за главный трофей турнира в Сеуле
Десятая ракетка мира, латвийка Елена Остапенко, взяла верх над японкой Нао Хибино, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 во втором раунде турнира в Сеуле.
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 20-летняя Остапенко сделала два эйса, десять раз ошиблась при подаче и реализовала пять
Следующей соперницей Остапенко на соревнованиях Korea Open будет парагвайка Вероника Сепеде Роиг.
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