Елена Остапенко продолжает борьбу за главный трофей турнира в Сеуле

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 20-летняя Остапенко сделала два эйса, десять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Хибино дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Латвии.

Следующей соперницей Остапенко на соревнованиях Korea Open будет парагвайка Вероника Сепеде Роиг.