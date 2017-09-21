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https://sport.mail.ru/news/tennis/31078307/
21 сентября 2017, 12:28 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Остапенко продолжает борьбу за главный трофей турнира в Сеуле

Десятая ракетка мира, латвийка Елена Остапенко, взяла верх над японкой Нао Хибино, занимающей 72-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/2 во втором раунде турнира в Сеуле.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время 20-летняя Остапенко сделала два эйса, десять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 22-летняя Хибино дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Латвии.

Следующей соперницей Остапенко на соревнованиях Korea Open будет парагвайка Вероника Сепеде Роиг.
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