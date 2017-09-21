Касаткина и Гаврилова стали полуфиналистками соревнований в Токио в паре
Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова обыграли японок Куруми Нару и Рису Одзаки со счётом 6/1, 6/4 в четвертьфинале парного турнира в Токио.
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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали два эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали шесть
За выход в финал соревнований Toray Pan Pacific Open Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворацовой.
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