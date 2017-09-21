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https://sport.mail.ru/news/tennis/31078037/
21 сентября 2017, 12:10 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Гаврилова стали полуфиналистками соревнований в Токио в паре

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова обыграли японок Куруми Нару и Рису Одзаки со счётом 6/1, 6/4 в четвертьфинале парного турнира в Токио.

Россиянка Дарья <span class=error>Касаткина</span> и австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> обыграли японок <span class=error>Куруми</span> <span class=error>Нару</span> и Рису <span class=error>Одзаки</span> со счётом 6/1 6/4 в четвертьфинале парного турнира в Токио. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали два эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.

За выход в финал соревнований Toray Pan Pacific Open Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворацовой.
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