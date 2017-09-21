Касаткина и Гаврилова стали полуфиналистками соревнований в Токио в паре

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Встреча длилась 1 час 5 минут. За это время Касаткина и Гаврилова сделали два эйса, трижды ошиблись при подаче и реализовали шесть брейк-пойнтов, а их оппонентки ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.

За выход в финал соревнований Toray Pan Pacific Open Касаткина и Гаврилова поспорят с японкой Макото Ниномией и чешкой Ренатой Ворацовой.