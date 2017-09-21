Стрыцова стала соперницей Павлюченковой по четвертьфиналу теннисного турнира в Токио
МОСКВА, 21 сен —
Р-Спорт. Чешка Барбора Стрыцова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов.
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Стрыцова в четверг в матче второго круга нанесла поражение четвертой ракетке турнира британке Йоханне Конте — 7:5, 7:6 (7:5). На корте соперницы провели 2 часа 24 минуты.
За право сыграть в полуфинале турнира Стрыцова поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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