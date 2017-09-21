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https://sport.mail.ru/news/tennis/31076661/
21 сентября 2017, 10:38 | Теннис | GoTennis.ru

Сеул. Сорана Кырстя преодолела барьер 1/8 финала турнира

52-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя, одолела американку Николь Гиббз, занимающую 121-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 во втором круге турнира в Сеуле.

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 27-летняя Кырстя сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Гиббз ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Korea Open Кырстя сыграет с Луксикой Кумхум из Таиланда.
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