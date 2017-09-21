Сеул. Сорана Кырстя преодолела барьер 1/8 финала турнира
52-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя, одолела американку Николь Гиббз, занимающую 121-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3 во втором круге турнира в Сеуле.
Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 27-летняя Кырстя сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Korea Open Кырстя сыграет с Луксикой Кумхум из Таиланда.
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