Сеул. Сорана Кырстя преодолела барьер 1/8 финала турнира

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время 27-летняя Кырстя сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Гиббз ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Korea Open Кырстя сыграет с Луксикой Кумхум из Таиланда.