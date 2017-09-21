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https://sport.mail.ru/news/tennis/31076476/
21 сентября 2017, 10:23 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка Мировой группы «Кубка Дэвиса» сезона-2018

Стали известны результаты жеребьёвки Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Дэвиса» сезона-2018.

«Кубок Дэвиса"-2018. Мировая группа. Первый круг.

Франция (1) — Нидерланды
Япония — Италия (8)
Испания — Великобритания (3)
Австралия (6) — Германия
Казахстан — Швейцария (5)
Хорватия (4) — Канада
Сербия (7) — США
Венгрия — Бельгия (2).

На первом месте в парах указаны страны, которое выступят в качестве принимающей стороны.
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