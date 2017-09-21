Токио. Каролин Гарсия отдала сопернице лишь четыре гейма

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 23-летняя Гарсия сделала семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 25-летняя Нара один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Гарсия сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.