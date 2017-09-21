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https://sport.mail.ru/news/tennis/31075656/
21 сентября 2017, 10:22 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Каролин Гарсия отдала сопернице лишь четыре гейма

20-я ракетка мира, француженка Каролин Гарсия, обыграла японку Куруми Нару, занимающую 114-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/3 во втором круге турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 23-летняя Гарсия сделала семь эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 25-летняя Нара один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Гарсия сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.
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