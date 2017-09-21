Вероника Сепеде Роиг вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
77-я ракетка мира, парагвайка Вероника Сепеде Роиг, взяла верх над американкой Кристи Ан, занимающей 124-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/4, 6/3 во втором раунде турнира в Сеуле.
Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время 25-летняя Сепеде Роиг сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь
В следующем круге соревнований Korea Open Сепеде Роиг сыграет либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с японкой Нао Хибино.
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