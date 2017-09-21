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https://sport.mail.ru/news/tennis/31075655/
21 сентября 2017, 10:21 | Теннис | GoTennis.ru

Вероника Сепеде Роиг вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

77-я ракетка мира, парагвайка Вероника Сепеде Роиг, взяла верх над американкой Кристи Ан, занимающей 124-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 6/4, 6/3 во втором раунде турнира в Сеуле.

Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время 25-летняя Сепеде Роиг сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её ровесница из США дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Парагвая.

В следующем круге соревнований Korea Open Сепеде Роиг сыграет либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с японкой Нао Хибино.
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