Вероника Сепеде Роиг вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Теннисистки провели на корте 2 часа 34 минуты. За это время 25-летняя Сепеде Роиг сделала четыре эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а её ровесница из США дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала шесть брейков. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представительницы Парагвая.

В следующем круге соревнований Korea Open Сепеде Роиг сыграет либо с латвийкой Еленой Остапенко, либо с японкой Нао Хибино.