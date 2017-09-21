На турнире Toray Pan Pacific Open собрался отличный состав участниц, в том числе пять представительниц Топ-10: Гарбин Мугуруса, Каролина Плишкова, действующая чемпионка Каролин Возняцки, Йоханна Конта и Доминика Цибулкова.

Победительница «Ролан Гаррос» Елена Остапенко получила первый номер посева соревнований в Сеуле, а лучший теннисистка арабских стран попала в основную сетку в Гуанчжоу.

На данный момент только Мугуруса квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA, а это значит, что в ближайшие несколько недель разгорится настоящая битва за оставшиеся места. Так что же нас ждёт в заключительной части сезона?

Кто закончит год в статусе первой ракетки мира?

По итогам Открытого чемпионата США Мугуруса сместила Плишкову с вершины рейтинга WTA, хотя в начале турнира на лидерство претендовали сразу восемь теннисисток.

У испанки всего на 65 очков больше, чем у румынки Симоны Халеп, так что основная борьба за звание первой ракетки мира развернётся в ближайшие несколько недель.

Разница между четырьмя сильнейшими теннисистками — Гарбин Мугурусой, Симоной Халеп, Элиной Свитолиной и Каролиной Плишковой — составляет всего 510 очков, так что сыграть решающую роль может каждый балл, заработанные в ближайшие пару месяцев. Умное планирование турниров и отсутствие травм может стать ключом к успеху в предстоящий период.

Сможет ли Елена Остапенко квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в Сингапуре?

Действующая победительница Открытого чемпионата Франции цепляется за восьмую строчку Чемпионской гонки WTA.

В прошлом году Гарбин Мугуруса сравнительно поздно обеспечила себе место на Итоговом чемпионате WTA (она квалифицировалась лишь шестой, это произошло 13 октября 2016), несмотря на то, что ранее выиграла «Ролан Гаррос». В этом году существует риск, что чемпионка турнира «Большого шлема» может и вовсе не попасть на WTA Finals.

После своего подвига на French Open Остапенко преуспела и на Уимблдоне, дойдя до четвертьфинала, однако после этого её статистика выглядит совсем не радостно: две победы и три поражения. Ей нужно очень мощно провести оставшуюся часть сезона, чтобы попасть в Сингапур.

Сможет ли Шарапова добиться успеха после прорыва на US Open?

Экс-первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова, испытывала проблемы со здоровьем после своего возвращения после дисквалификации в апреле. Тем не менее, на US Open она поймала кураж и дошла до четвёртого круга соревнований, где уступила латвийке Анастасии Севастовой.

Это был не первый случай, когда Шарапова выиграла три матча подряд с момента своего возвращения. Она вышла в полуфинал турнира в Штутгарте в первую же неделю своего возвращения. Однако в Нью-Йорке её победы выглядели убедительнее, ведь уже на старте турнира она обыграла Халеп в захватывающем трёхсетовом противостоянии.

На данный момент у россиянки есть два приглашения на турниры азиатской серии: в Пекин и Тяньцзинь, на которых в общей сложности можно заработать 1280 очков.

Теоретически, она может получить и больше wild card. Сейчас Шарапова занимает 103-ю строчку в мировой классификации. Ей нужно несколько побед, чтобы улучшить свой рейтинг к началу 2018 года. Ведь она хочет гарантировать себе место на Australian Open напрямую и не ждать приглашения от организаторов.

Продолжит ли Винус Уильямс своё восхождение?

Легендарная 37-летняя теннисистка прекрасно выступила на турнирах «Большого шлема» в 2017 году, дойдя до финала Australian Open и Уимблдона, полуфинала US Open и четвёртого круга «Ролан Гаррос». В Чемпионской гонке WTA она уверенно занимает пятое место и имеет все шансы квалифицироваться на свой первый Итоговый чемпионат WTA с 2009 года. В прошлом году она приезжала в Сингапур в качестве запасной, но теперь входит в Топ-8.

Сможет ли Кербер что-то исправить в текущем сезоне?

В это же время в прошлом году Анжелик Кербер была первой ракеткой мира и обладательницей двух титулов на турнирах «Большого шлема». Сейчас она занимает 14-е место в Рейтинге WTA и 18-е в Чемпионской гонке, а после Уимблдона выиграла всего один матч до старта азиатской серии. Если она сможет завершить сезон парой крупных побед, это поможет ей вернуть уверенность и начать сезон-2018 в лучшем положении. Сможет ли она извлечь выгоду из азиатских турниров?