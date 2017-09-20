Жоао Соуса: В Санкт-Петербурге чувствую себя почти как дома
Португальский теннисист Жоао Соуса прокомментировал победу над россиянином Евгением Донским на старте турнира в
Санкт-Петербурге.
«Это был хороший матч. Всегда непросто приезжать на турнир после матча “Кубка Дэвиса”, поэтому я немного устал. Но хорошо, что я успел приспособиться к этому корту. Пару лет уже неплохо выступаю на этом турнире и чувствую себя, играя в
Надеюсь, смогу показать хороший теннис и завтра сыграть даже лучше, чем сегодня. Цонга — прекрасный игрок, вне всяких сомнений это будет тяжёлый матч. Ранее мы никогда не играли. Постараюсь показать всё, на что способен, и одолеть этого непростого соперника», — цитирует Жоао
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter