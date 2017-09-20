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https://sport.mail.ru/news/tennis/31072824/
20 сентября 2017, 23:19 | Теннис | GoTennis.ru

Жоао Соуса: В Санкт-Петербурге чувствую себя почти как дома

Португальский теннисист Жоао Соуса прокомментировал победу над россиянином Евгением Донским на старте турнира в Санкт-Петербурге.

«Это был хороший матч. Всегда непросто приезжать на турнир после матча “Кубка Дэвиса”, поэтому я немного устал. Но хорошо, что я успел приспособиться к этому корту. Пару лет уже неплохо выступаю на этом турнире и чувствую себя, играя в Санкт-Петербурге, очень уверенно, почти как дома. Я уже был здесь в финале.

Надеюсь, смогу показать хороший теннис и завтра сыграть даже лучше, чем сегодня. Цонга — прекрасный игрок, вне всяких сомнений это будет тяжёлый матч. Ранее мы никогда не играли. Постараюсь показать всё, на что способен, и одолеть этого непростого соперника», — цитирует Жоао пресс-служба соревнований.
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