Жоао Соуса: В Санкт-Петербурге чувствую себя почти как дома

«Это был хороший матч. Всегда непросто приезжать на турнир после матча “Кубка Дэвиса”, поэтому я немного устал. Но хорошо, что я успел приспособиться к этому корту. Пару лет уже неплохо выступаю на этом турнире и чувствую себя, играя в Санкт-Петербурге, очень уверенно, почти как дома. Я уже был здесь в финале.



Надеюсь, смогу показать хороший теннис и завтра сыграть даже лучше, чем сегодня. Цонга — прекрасный игрок, вне всяких сомнений это будет тяжёлый матч. Ранее мы никогда не играли. Постараюсь показать всё, на что способен, и одолеть этого непростого соперника», — цитирует Жоао пресс-служба соревнований.