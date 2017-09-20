Лиам Броуди вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Адриана Маннарино

За 1 час 39 минут матча Лиам сделал два эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Адриан один раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.



В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Броуди сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.