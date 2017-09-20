Лиам Броуди вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге, обыграв Адриана Маннарино
242-я ракетка мира, британский теннисист Лиам Броуди, во втором раунде соревнований St.Petersburg Open победил француза Адриана Манарино, занимающего 31-е место мирового рейтинга, — 2/6, 6/4, 6/0.
За 1 час 39 минут матча Лиам сделал два эйса и пять брейков, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Адриан один раз подал навылет и реализовал три
В четвертьфинале турнира в
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