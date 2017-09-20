Санкт-Петербург. Евгений Донской проиграл Жоао Соусе в стартовом матче

За 1 час 38 минут матча Евгений сделал пять эйсов и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Жоао пять раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал равным — 1:1.



Во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге Соуса сыграет с французом Жо-Вилфридом Цонга.