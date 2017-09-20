Санкт-Петербург. Евгений Донской проиграл Жоао Соусе в стартовом матче
88-я ракетка мира, российский теннисист Евгений Донской, на старте соревнований St.Petersburg Open потерпел поражение от португальца Жоао Соусы, занимающего 57-е место мирового рейтинга, — 6/7 (2), 3/6.
За 1 час 38 минут матча Евгений сделал пять эйсов и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Жоао пять раз подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде турнира в
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