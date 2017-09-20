Даниил Медведев: Неделя в Венгрии была очень продуктивной

— Как пережили поражение сборной в Венгрии?

— Было очень обидно. От себя и ребят могу сказать, что мы сделали всё что могли. Все боролись до конца. Есть горечь от поражения, но мы все понимаем, на тот момент Фучович сыграл лучше нас всех. Хотел реабилитироваться здесь, и очень досадно, что не получилось.



— Как вам работы с Игорем Куницыным и Игорем Андреевым?

— Это был очень хороший опыт, можно много почерпнуть из сотрудничества с ними. Особенно с Андреевым. Я с ним не был знаком, он всегда может помочь. Несмотря на поражение, сама неделя была очень продуктивной.