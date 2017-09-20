Белинда Бенчич: Вы же хотите, чтобы в финале я сыграла с Векич, да?

— Белинда, расскажите, пожалуйста, как сложился для вас матч против Виталии Дьяченко?

— Так здорово вернуться вновь на корт. После того, как мы сыграли первое очко, я улыбалась, ведь снова играю, а это так важно для меня. Не было никаких беспокойств насчет итога поединка, я даже не ожидала, что результат будет таким. Мне кажется, что я действовала хорошо, не дала возможности войти в игру своей сопернице, хотя старт был непростым.



— Вы были финалисткой турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2016, сейчас играете в Петербурге, местная публика вас очень любит, планируете вновь приехать сюда в феврале?

— Это очень мило, я чувствую поддержку местных зрителей, помню, как прекрасно за меня болели на «СИБУР АРЕНЕ», поэтому приятно вновь быть в этом городе. Надеюсь, что в феврале снова приму участие в женском турнире и моего рейтинга будет достаточно. Даже на «Динамо» люди приезжают поддержать меня, это невероятно приятно, спасибо им.



— А что можете сказать о восстановлении после операции на запястье?

— У меня действительно была операция на запястье, эта травма меня давно беспокоила, мы нашли очень хорошего хирурга, с самого начала между нами возникли доверительные отношения. В принципе, для него это была стандартная операция, но самым сложным был процесс восстановления после нее, потому что он хотел наблюдать меня во время всей реабилитации. Было тяжело, нужно было делать много разные физических упражнений, но непросто было и психологически, потому что я тосковала по теннису и грустила, что всё никак не могу начать играть. Но хорошо, что у меня был такой хороший врач, сейчас запястье меня не беспокоит.



— А пришлось ли из-за травмы что-то в технике менять?

— Нет, это была довольно распространённая спортивная травма, поэтому, как только с хирургической точки зрения всё прошло гладко, проблем с запястьем больше не было.



— Есть вероятность того, что на Neva Cup вам в финале будет противостоять Донна Векич. Хорошей бы проверкой стал для вас матч сейчас против игрока Топ-50?

— Вы же хотите этого финала, да? (Смеётся)



— Это было бы хорошо для турнира!

— Честно говоря, я о финале и не думала, потому что уже счастлива, что выиграла матчи первого и второго круга, также одержала победу в парном поединке. Так что я настраиваюсь, прежде всего, на завтрашний матч, а сыграть финал на первом же турнире сразу после операции, я даже и не мечтаю о таком пока.



— Понятно, что вы сосредоточены на одиночном турнире, но какую роль сейчас для вас играют парные матчи?

— Мне нужно играть больше матчей, привыкать к корту и обстановке. Мы играем в зале, тут не так много кортов, поэтому нет возможности здесь много тренироваться. А парные матчи служат дополнительными тренировками, и пока всё отлично складывается. У меня отличная напарница — Михаэла Хончова, мы прекрасно друг друга понимаем на корте, поэтому надеюсь, что ещё сыграем тут ещё несколько матчей вместе.



— Вы могли выбрать любой другой турнир ITF, но решили сыграть именно в Петербурге, почему?

— Санкт-Петербург — такой прекрасный город, я посмотрела, что призовой фонд здесь 100 тысяч долларов, что состав игроков тут хороший, и подумала о том, что неплохо было бы начать своё возвращение с этого турнира.



К тому же, я знаю организаторов этих соревнований, меня встретили тут вновь очень тепло. Плюс именно в этом городе я впервые пробилась в первую десятку мирового рейтинга, так что у этого города хорошая карма для меня.



— Пока шёл период восстановления, и вы не играли в теннис, чем занимались, о чём вообще думали, может быть, прошла какая-то переоценка ценностей?

— Около 6−7 недель после операции, мне вообще ничего нельзя было делать. На какое-то время я ушла в себя, уехала на каникулы одна, чтобы подумать обо всём. Проводила время так, как хотела. Было здорово. После этого я уже стала заниматься фитнесом, работать над форхендом и резаным ударом. Мне кажется, это было хорошим временем, чтобы понять и оценить какие-то вещи, поэтому теперь я особенно счастлива снова выйти на корт.



— О чём вы думали? Может быть, перед нами сейчас стоит новая Белинда Бенчич?

— (Улыбается) Не думаю, что новая… Для меня эта травма стала хорошим уроком, я знаю теперь, как с этим справляться. Мне кажется, многие теннисисты рано или поздно сталкиваются с операциями, для профессионально спорта это обыденная вещь. В некотором смысле, мне кажется — даже хорошо, что у меня случилась эта травма, потому что все-таки она мне помогла какие-то моменты переосмыслить.



— Поделитесь планами на остаток сезона?

— На следующей неделе сыграю 25-тысячник во Франции, затем квалификацию Линца, не уверена, может быть, сыграю несколько турниров в Китае. В целом, календарь пока открыт. В декабре выступлю в Дубае, совмещая соревновательный процесс с межсезоньем.



— Девочки, которые здесь работают на стойке игроков, сказали, что вы им пообещали сделать ещё одно тату, если выиграете этот турнир. Это правда?

— (Смеётся) Ну, я говорила об этом не настолько серьёзно. (Смеётся) Это больше шутка была. Вообще я планировала сделать ещё одну татуировку, поэтому… кто знает, посмотрим.