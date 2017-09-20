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https://sport.mail.ru/news/tennis/31071419/
20 сентября 2017, 20:03 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев: Знаю, что со стороны моё поведение выглядит ужасно

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от итальянца Томаса Фаббиано на старте турнира в Санкт-Петербурге.

— Как пережили неудачу сборной в «Кубке Дэвиса» и в каком состоянии пребываете сейчас?
— Конечно, найти позитивные моменты в таком результате непросто. Мы делали всё что могли, отдали все силы. Хотелось реабилитироваться здесь, но, к сожалению, не получилось.

— Очень много споров вызвал вопрос о том, правильно ли использовался состав в матче с Венгрией? Возможно, Вас не нужно было ставить в пару?
— Сразу скажу, что я не был готов к одиночным матчам, ведь я довольно плохо играю на этом покрытии. Кроме того, чувствовалась усталость после US Open. Что касается парной встречи, то мы действовали довольно неплохо и обидно уступили в двух сетах на тай-брейках.

— Как Вам дался переход с харда на грунт и обратно на хард в помещении?
— Конечно, это было тяжело. Можно и моё сегодняшнее поражение списать на этот факт, но я проигрываю, кажется, уже в шестой раз подряд, так что причины явно не только в покрытии.

— Во втором сете Вы смогли переломить ход поединка, но потом вновь что-то пошло не так.
— Да, я поверил, что смогу совершить камбэк, но всё сложилось так, как сложилось.

— Вы очень эмоциональный игрок, как стараетесь справляться с этой проблемой?
— Работаю во Франции с психологом, но пока что прогресс не очень заметен. Я понимаю, что мне нужно как-то решать эту проблему. Знаю, что со стороны моё поведение выглядит ужасно.
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