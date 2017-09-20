Тарпищев: Сборным РФ надо возвращаться в элиту Кубка Дэвиса и Кубка Федерации

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Женская сборная России по теннису сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Игры пройдут 11—12 февраля на домашних кортах сборной Словакии. Мужская сборная в 1-й группе Кубка Дэвиса проведет матч дома с победителем пары Австрия — Белоруссия. Игры пройдут 6—8 апреля .

«В Кубке Федерации жребий нам выпал не простой, но это лучше, чем лететь в Австралию, — сказал Тарпищев. — Надо выходить в высшую лигу. И в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации».

«В Кубке Дэвиса — жребий благоприятный. Играть будем дома, в Москве. Соперники нам по зубам», — сказал президент ФТР.

В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и лишилась возможности сыграть в восьмерке сильнейших турнира в 2018 году. Российские теннисистки покинули Мировую группу в 2016 году впервые с 1998 года. Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд.

Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.