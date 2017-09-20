Тарпищев: Сборным РФ надо возвращаться в элиту Кубка Дэвиса и Кубка Федерации
МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женской и мужской сборным России надо возвращаться в элиту Кубка Федерации и Кубка Дэвиса соответственно. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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«В Кубке Федерации жребий нам выпал не простой, но это лучше, чем лететь в Австралию, — сказал Тарпищев. — Надо выходить в высшую лигу. И в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации».
«В Кубке Дэвиса — жребий благоприятный. Играть будем дома, в Москве. Соперники нам по зубам», — сказал президент ФТР.
В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче
Сборная России в последний раз побеждала в Кубке Дэвиса в 2006 году.
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