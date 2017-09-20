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https://sport.mail.ru/news/tennis/31071098/
20 сентября 2017, 19:33 | Теннис | GoTennis.ru

Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге

62-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, на старте соревнований St.Petersburg Open проиграл итальянцу Томасу Фаббиано, занимающему 70-е место мирового рейтинга, — 6/7 (4), 5/7.

За 1 час 33 минуты матча Даниил сделал девять эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Томас один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге Фаббиано сразится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
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