Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге

За 1 час 33 минуты матча Даниил сделал девять эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Томас один раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив шесть двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.



Во втором раунде турнира в Санкт-Петербурге Фаббиано сразится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.