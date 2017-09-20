Даниил Медведев завершил выступление на турнире в Санкт-Петербурге
62-я ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, на старте соревнований St.Petersburg Open проиграл итальянцу Томасу Фаббиано, занимающему 70-е место мирового рейтинга, — 6/7 (4), 5/7.
За 1 час 33 минуты матча Даниил сделал девять эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Томас один раз подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде турнира в
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