Россиянки сыграют со словачками в первом раунде Кубка Федерации по теннису

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Игры пройдут 11—12 февраля на домашних кортах для сборной Словакии.

В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и лишилась возможности сыграть в восьмерке сильнейших турнира в 2018 году. Российские теннисистки покинули Мировую группу в 2016 году впервые с 1998 года.

Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз). Российская сборная выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).