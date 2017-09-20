Россиянки сыграют со словачками в первом раунде Кубка Федерации по теннису
ТАСС, 20 сентября. Женская сборная России по теннису сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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Игры пройдут
В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче
Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз). Российская сборная выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).
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