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20 сентября 2017, 18:43 | Теннис | ТАСС

Россиянки сыграют со словачками в первом раунде Кубка Федерации по теннису

ТАСС, 20 сентября. Женская сборная России по теннису сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Российские теннисистки Екатерина Макарова Дарья Касаткина и капитан сборной России Анастасия Мыскина (слева направо) в перерыве парного поединка 1/4 финала Кубка Федерации против команды Нидерландов Увеличить
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Игры пройдут 11—12 февраля на домашних кортах для сборной Словакии.

В апреле российская команда в Москве уступила бельгийкам в матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации и лишилась возможности сыграть в восьмерке сильнейших турнира в 2018 году. Российские теннисистки покинули Мировую группу в 2016 году впервые с 1998 года.

Кубок Федерации разыгрывается с 1963 года и является чемпионатом мира среди женских команд. Чаще других трофеем владела сборная США (17 раз). Российская сборная выигрывала турнир четырежды (2004, 2005, 2007, 2008).
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