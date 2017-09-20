Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира Neva Cup с призовым фондом $100 тыс. в
Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала третий номер посева переиграла россиянку Викторию Каменскую — 6:2, 6:4. Другая белоруска Вера Лапко на этой стадии потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской — 3:6, 3:6. Арина Соболенко сыграет с соперницей Лапко в следующем круге соревнований.
Среди белорусок наиболее высокого результата на Neva Cup в
Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня удачно начали турнир в Метце (Франция). В парном разряде дуэт взял верх над парой Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Ненад Зимонич (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5).
Сегодня в
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