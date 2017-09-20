Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

В матче 1/8 финала третий номер посева переиграла россиянку Викторию Каменскую — 6:2, 6:4. Другая белоруска Вера Лапко на этой стадии потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской — 3:6, 3:6. Арина Соболенко сыграет с соперницей Лапко в следующем круге соревнований.

Среди белорусок наиболее высокого результата на Neva Cup в Санкт-Петербурге добивалась Александра Саснович, которая победила здесь в 2012 году.

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня удачно начали турнир в Метце (Франция). В парном разряде дуэт взял верх над парой Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Ненад Зимонич (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5).