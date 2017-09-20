Санкт-Петербург. Гвидо Пелья пробился во второй круг турнира

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 27-летний Пелья сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Сербии один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге соревнований St.Petersburg Open Пелья сразится с сербом Виктором Троицки.