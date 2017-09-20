Санкт-Петербург. Гвидо Пелья пробился во второй круг турнира
71-я ракетка мира, аргентинец Гвидо Пелья, обыграл серба Душана Лайовича, занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/3 в первом раунде турнира в
Санкт-Петербурге.
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 27-летний Пелья сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором круге соревнований St.Petersburg Open Пелья сразится с сербом Виктором Троицки.
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