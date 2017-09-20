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https://sport.mail.ru/news/tennis/31068344/
20 сентября 2017, 15:49 | Теннис | GoTennis.ru

Санкт-Петербург. Гвидо Пелья пробился во второй круг турнира

71-я ракетка мира, аргентинец Гвидо Пелья, обыграл серба Душана Лайовича, занимающего 80-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (4), 6/3 в первом раунде турнира в Санкт-Петербурге.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время 27-летний Пелья сделал три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его ровесник из Сербии один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором круге соревнований St.Petersburg Open Пелья сразится с сербом Виктором Троицки.
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