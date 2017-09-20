Гуанчжоу. Пэн Шуай не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время 31-летняя Пэн Шуай сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала один брейк-пойнт, а 27-летняя Викмайер шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 3:1 в пользу бельгийки.

В третьем раунде соревнований Guangzhou Open Викмайер сразится либо с француженкой Ализе Корне, либо с черногоркой Данкой Ковинич.