Гуанчжоу. Пэн Шуай не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира
24-я ракетка мира, китаянка Пэн Шуай, проиграла бельгийке Янине Викмайер, занимающей 116-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 во втором круге турнира в Гуанчжоу.
Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. За это время 31-летняя Пэн Шуай сделала пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала один
В третьем раунде соревнований Guangzhou Open Викмайер сразится либо с француженкой Ализе Корне, либо с черногоркой Данкой Ковинич.
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