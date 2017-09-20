Дамир Джумхур продолжает выступление на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Встреча длилась 1 час 38 минут. За это время 25-летний Джумхур сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 32-летний Багдатис семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представителя Боснии и Герцеговины.

Следующим соперником Джумхура на соревнованиях St.Petersburg Open будет либо француз Адриан Маннарино, либо британец Лиам Броуди.