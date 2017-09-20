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https://sport.mail.ru/news/tennis/31067901/
20 сентября 2017, 15:10 | Теннис | GoTennis.ru

Дамир Джумхур продолжает выступление на соревнованиях в Санкт-Петербурге

55-я ракетка мира, босниец Дамир Джумхур, в двух сетах нанёс поражение киприоту Маркосу Багдатису, занимающему 122-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6 (4) во втором круге турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча длилась 1 час 38 минут. За это время 25-летний Джумхур сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 32-летний Багдатис семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу представителя Боснии и Герцеговины.

Следующим соперником Джумхура на соревнованиях St.Petersburg Open будет либо француз Адриан Маннарино, либо британец Лиам Броуди.
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