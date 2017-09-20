Дамир Джумхур продолжает выступление на соревнованиях в Санкт-Петербурге
55-я ракетка мира, босниец Дамир Джумхур, в двух сетах нанёс поражение киприоту Маркосу Багдатису, занимающему 122-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 7/6 (4) во втором круге турнира в
Санкт-Петербурге.
Встреча длилась 1 час 38 минут. За это время 25-летний Джумхур сделал один эйс, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре
Следующим соперником Джумхура на соревнованиях St.Petersburg Open будет либо француз Адриан Маннарино, либо британец Лиам Броуди.
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