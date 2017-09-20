Дарья Касаткина уступила Анжелик Кербер на соревнованиях в Токио

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 20-летняя Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк, а 29-летняя Кербер выполнила один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. Теперь счёт в личных встречах стал 2:2.

Следующей соперницей Кербер на соревнованиях Toray Pan Pacific Open будет чешка Каролина Плишкова.