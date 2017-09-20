Дарья Касаткина уступила Анжелик Кербер на соревнованиях в Токио
32-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина, не справилась с немкой Анжелик Кербер, занимающей 14-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/7 (5), 3/6 во втором круге турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 20-летняя Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк, а 29-летняя Кербер выполнила один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала два
Следующей соперницей Кербер на соревнованиях Toray Pan Pacific Open будет чешка Каролина Плишкова.
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