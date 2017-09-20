Гуанчжоу. Чжан Шуай не отдала сопернице ни одного гейма

Матч продолжался 54 минуты. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 21-летняя Сойлу ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В третьем круге соревнований Guangzhou Open китаянка сыграет с украинкой Катериной Козловой.