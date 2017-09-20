Гуанчжоу. Чжан Шуай не отдала сопернице ни одного гейма
30-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай, одолела турчанку Ипек Сойлу, занимающую 179-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/0 во втором раунде турнира в Гуанчжоу.
Матч продолжался 54 минуты. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В третьем круге соревнований Guangzhou Open китаянка сыграет с украинкой Катериной Козловой.
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