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https://sport.mail.ru/news/tennis/31066324/
20 сентября 2017, 13:29 | Теннис | GoTennis.ru

Гуанчжоу. Чжан Шуай не отдала сопернице ни одного гейма

30-я ракетка мира, китаянка Чжан Шуай, одолела турчанку Ипек Сойлу, занимающую 179-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/0 во втором раунде турнира в Гуанчжоу.

Матч продолжался 54 минуты. За это время 28-летняя Чжан Шуай сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 21-летняя Сойлу ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В третьем круге соревнований Guangzhou Open китаянка сыграет с украинкой Катериной Козловой.
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Гуанчжоу. Чжан Шуай не отдала сопернице ни одного гейма

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