Катерина Козлова продолжает борьбу на турнире в Гуанчжоу

Теннисистки провели на корте 56 минут. За это время 23-летняя Козлова сделала три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 27-летняя оппонентка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований в Гуанчжоу Козлова померится силами с китаянкой Чжан Шуай.