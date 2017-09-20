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https://sport.mail.ru/news/tennis/31066322/
20 сентября 2017, 13:28 | Теннис | GoTennis.ru

Катерина Козлова продолжает борьбу на турнире в Гуанчжоу

83-я ракетка мира, украинка Катерина Козлова, взяла верх над китаянкой Синьюнь Хань, занимающей 132-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/0, 6/0 во втором круге турнира Guangzhou Open.

Теннисистки провели на корте 56 минут. За это время 23-летняя Козлова сделала три эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а её 27-летняя оппонентка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований в Гуанчжоу Козлова померится силами с китаянкой Чжан Шуай.
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