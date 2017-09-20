Токио. Гарбин Мугуруса взяла верх над Моникой Пюиг

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её ровесница из Пуэрто-Рико дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Мугуруса поборется либо с француженкой Каролин Гарсией, либо с японкой Куруми Нарой.