Токио. Гарбин Мугуруса взяла верх над Моникой Пюиг
Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, сломила сопротивление пуэрториканки Моники Пюиг, занимающей 70-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/0 во втором круге турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Мугуруса поборется либо с француженкой Каролин Гарсией, либо с японкой Куруми Нарой.
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