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https://sport.mail.ru/news/tennis/31065534/
20 сентября 2017, 12:45 | Теннис | GoTennis.ru

Токио. Гарбин Мугуруса взяла верх над Моникой Пюиг

Первая ракетка мира, испанка Гарбин Мугуруса, сломила сопротивление пуэрториканки Моники Пюиг, занимающей 70-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/0 во втором круге турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 23-летняя Мугуруса сделала три эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её ровесница из Пуэрто-Рико дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Мугуруса поборется либо с француженкой Каролин Гарсией, либо с японкой Куруми Нарой.
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