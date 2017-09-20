Мария Шарапова: Мама всегда очень много внимания уделяла моему образованию
Россиянка Мария Шарапова рассказала, какую важную роль сыграла мама в её жизни и карьере.
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«Мама всегда очень много внимания уделяла моему образованию, но при этом совсем не интересовалась теннисом. Он регулярно читала мне отрывки произведений или целые роману, большую часть которых я не понимала в силу юного возраста. Она заставляла меня учить отрывки наизусть, а потом проверяла. Мне это не нравилось. Однако именно это помогло мне стать более дисциплинированной. Ведь нужно закладывать фундамент дисциплины с детства.
Способность много раз повторять одно и то же помогла мне и в теннисе. Да и в целом она полезна в любой работе. Ведь в нашей жизни есть не только интересные проекты, но повседневные дела, которые тоже надо выполнять. Конечно, можно отказаться
Благодаря дисциплине я продолжаю работать и в хорошие, и в плохие дни. Это и позволяет мне быть среди лучших, — приводит слова Шараповой CNBC.
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