Мария Шарапова: Мама всегда очень много внимания уделяла моему образованию

«Мама всегда очень много внимания уделяла моему образованию, но при этом совсем не интересовалась теннисом. Он регулярно читала мне отрывки произведений или целые роману, большую часть которых я не понимала в силу юного возраста. Она заставляла меня учить отрывки наизусть, а потом проверяла. Мне это не нравилось. Однако именно это помогло мне стать более дисциплинированной. Ведь нужно закладывать фундамент дисциплины с детства.

Способность много раз повторять одно и то же помогла мне и в теннисе. Да и в целом она полезна в любой работе. Ведь в нашей жизни есть не только интересные проекты, но повседневные дела, которые тоже надо выполнять. Конечно, можно отказаться что-то делать и остановиться, но тогда ты покажешь свою психологическую слабость, которая мешает тебе идти вперёд. Приобрести эти необходимые качества мне помогла мама.

Благодаря дисциплине я продолжаю работать и в хорошие, и в плохие дни. Это и позволяет мне быть среди лучших, — приводит слова Шараповой CNBC.