«Со всеми пообщаюсь, хоть с енотом». Евгений Донской делает выбор

— Питер или Москва?

— Питер, наверное. Если уж говорить о теннисном турнире, то точно Питер. И вообще мне город нравится. Вообще, москвич не должен говорить, что Питер ему нравится больше, чем Москва, в плане того, где ему хочется жить. Конечно, жить я бы хотел в Москве, но очень люблю Питер и считаю его одним из самых красивых городов в мире, где я был.



— Осень или весна?

— Весна. У меня день рождения весной, я люблю майские праздники, погода лучше весной, мне кажется. В мае потеплее, чем в сентябре или октябре. Весна мне ближе.

— Хоккей или футбол?

— Хоккей. Тут вообще легко. Потому что русские лучше играют в хоккей, потому что настоящий мужик играет в хоккей. Я не говорю, конечно, что те, кто играет в футбол, не мужики. А в том смысле, что я всегда любил хоккей больше, чем футбол. Насчёт игры в него самому, естественно, всё сложно. В детстве мы играли на коробке, но последние, наверное, лет 15 я уже не играл в хоккей, но очень люблю его смотреть, болеть. Именно за сборную. Я не из тех фанатов, которые следят за таблицей своего клуба. На самом деле «свой клуб» тоже неправильно, потому что я могу даже не знать, например, кто там сейчас новый тренер. Но хоккей — это точно.



— Центральный корт или дальний?

— Центральный. В любом случае приятнее играть на нём. На центральном корте всегда можно сыграть как и намного хуже, чем на крайнем корте, так и намного лучше. Конечно, я выбираю тот, где могу сыграть намного лучше. Можно показать хороший теннис на крайнем корте. Но вот на центральном действительно можно показать свой максимум. Я не знаю почему. Это, наверное, от эмоций, от трибун идёт.

— Первый запуск или самый последний?

— Наверное, самый последний. Но здесь ещё зависит от турнира. Здесь (в Санкт-Петербурге) точно не первый. Опять же есть турниры, где первый запуск в 4:30 вечера начинается — например, в Умаге, ещё где-то, где слишком жарко. Там, наверное, лучше первым. Потому что если играть вторым, да ещё после 12 ночи — это тоже не самый классный вариант. На челленджерах, например, я точно люблю первый, потому что ты можешь успеть восстановиться. А вот Санкт-Петербург, Москва, ATP, тем более домашние или любые другие — то лучше последние, только если это не три часа ночи. Потому что такое тоже бывает.

— Личный турнир или командный?

— Личный, потому что они бывают чаще. А командный с той точки зрения, что там атмосфера, конечно, другая. Если тебе скажут: «Не обращай внимания на рейтинг, ни на что, у тебя есть месяц. Что бы ты хотел — готовиться к командному турниру и сыграть его, чтобы провести хорошее время и сыграть его на 100 процентов серьёзно?» — то конечно командный, потому что это всё время очень весело, это подготовка, это ты с друзьями. Эта атмосфера приятнее. Но просто личные мы чаще играем, там ты отвечаешь сам за себя. Это мне, наверное, более ближе.



— Рублёв или Южный?

— Ну, так нельзя говорить! Южный, я думаю. Здесь такой вопрос. Я бы очень хотел считать Мишу своим другом, но не уверен, что ему нужен такой друг именно в таком смысле: «Пойдём гулять!» Такого у нас не бывает, у нас разный возраст, у него семья. Но с точки зрения того, как он мне помогает, как он меня поддерживает, то именно в теннисе это Южный. А если куда-то сходить, то здесь Рублёв — это даже не обсуждается, потому что мы с ним ближе именно по человеческим каким-то отношениям, потому что помоложе. А вот кого бы я хотел увидеть на матче рядом — это, конечно, Мишу, потому что он такой мини-наставник. Как раз когда я с Роджером играл, именно он был на трибуне. Они мне очень сильно помогают, я знаю, какой он хороший, добрый человек. В этом плане — Южный. А если куда-то сходить погулять и просто посидеть, пообщаться, то это Рублёв.

— Поезд или самолёт?

— Самолёт. Это точно, потому что быстрее добираешься до места. Я люблю самолёты. Не то чтобы я не люблю поезд, но самолёты быстрее. Мне нравятся все эти процедуры. Даже когда ты один, надел наушники, взял книжку, ты читаешь, ты наедине со своими мыслями, думаешь о чём-то, мечтаешь. В поезде мы последнее время очень редко ездим, но одновременно с этим я бы выбрал поезд, если бы ехал из Санкт-Петербурга в Москву, потому что это из центра в центр. И самолёт, наверное, на здоровье как-то влияет. Нам, поскольку мы часто летаем, если есть возможность ехать на поезде, то лучше на поезде.