Наш новый топ-игрок: он любит Ремарка, смотрит баттлы и дебоширит с судьями
21-летний Даниил Медведев в этом году впервые вышел в финал турнира ATP и обыграл Вавринку на Уимблдоне, а теперь выступит на St.Petersburg Open.
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В интервью «Советскому спорту» он рассказал о своих успехах, Итоговом турнире для молодых и
«Очень рад камерам вместо лайнсменов!»
— Я бы сказал, что первая половина сезона вышла удачной, потом я заболел, была травма, — начал Медведев с актуального. — На грунте вообще не удалось выступить. Потом очень хороший травяной сезон, я набирал очки, выигрывал у сильных игроков, показывал хороший теннис. А в Америке
— В этом году ATP впервые проведет Итоговый турнир для молодых игроков. Добавляет мотивации?
— Идея очень интересная! Для нас, для молодых игроков, это очень весело, там будут всякие новые правила. И в то же время, это будет как взрослая восьмерка, только для тех, кто пониже рангом. Будет здорово попробовать, почувствовать отношение к себе. Очень хочется попасть туда.
— Читали, что там не будет судей на линии, вместо них внедрят автоматическую электронную систему?
— Да, и я рад этому! У меня часто бывают проблемы с судьями в силу моего характера. Я очень не люблю несправедливость. И иногда, даже если на самом деле я не прав, а мне показалось, что я прав, могу слететь с катушек. Это мешает мне на корте. А так это вряд ли может случиться, если судей не будет (смеется).
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— Раз уж заговорили про судей. После вашего дебоша на Уимблдоне партнеры подшучивали?
— Да, надо мной много шутят вообще (смеется). Отношения не портились, конечно! Все теннисисты играют и понимают, что это может случится.
— Вы приехали в Петербург сразу после неудачных матчей Кубка Дэвиса.
— Мы все переживали, болели. К сожалению, не сложилось, но все реально отдали свои силы. Даже Карен боролся до конца! Мы сделали все, что могли. Просто венгры были сильнее нас на грунте в данный момент. Но мы команда, нам было приятно находиться там всю неделю. Мы трое молоды, и, думаю, у нас все будет!
— Вы второй раз на турнире в Петербурге.
— Все так же прекрасно! Я, даже зная, что буду играть Кубок Дэвиса на открытом грунте перед этим, все равно решил обязательно приехать. Потому что в прошлом году по организации и моим ощущениям это был лучший турнир для меня. Всегда буду рад вернуться сюда.
— Турнир заслуженно называют одним из лучших в туре?
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— Заметили, кстати, что напротив «Сибур Арены» стадион достроился?
— Да, надеюсь баклан не проест там ничего (смеется).
«Читал Ремарка. Очень понравилось»
— Вы говорите, что любите играть в приставку. Какая любимая игра?
— Очень! Я играю в стрелялку Rainbow.
— Александр Кокорин тоже часто в инстаграм выкладывает компьютерные игры.
— Ну, он в ФИФУ, наверное, играет?
— Нет, тоже стреляет.
— А, тогда молодец!
— Книги читаете?
— Редко. Но если я начинаю читать книгуи она мне понравится, то я, как увлекающийся человек, прочту ее за два дня, чуть ли не ночами буду читать. Но тяжело заставить себя читать
— Сериалы смотрите?
— Раньше смотрел, а сейчас надоело тратить столько времени на них. Их выходит тысячи каждый месяц, по сто серий. Даже «Игру престолов» не смотрел.
— В России теперь популярны
— Их иногда смотрю. Последний баттл Оксимирона и Гнойного тоже видел. Это интересно, как спорт: каждый хочет победить, делает все для этого. И при этом понимаешь, что в жизни они может быть и не друзья, но и не враги друг другу. Прикольно смотреть, в общем.
— Яркое событие в мире женского тенниса: Мария Шарапова выпустила автобиографию, рассказала много секретов. На ваш взгляд это интересно?
— Чтобы о таком писать, надо быть великим человеком, как Маша. Конечно, если есть о чем рассказать, это здорово.
— Хотели бы в будущем написать свою?
— Я бы сказал да только потому, что это будет означать то, что я
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