Наш новый топ-игрок: он любит Ремарка, смотрит баттлы и дебоширит с судьями

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В интервью «Советскому спорту» он рассказал о своих успехах, Итоговом турнире для молодых и рэп-баттлах.

«Очень рад камерам вместо лайнсменов!»

— Я бы сказал, что первая половина сезона вышла удачной, потом я заболел, была травма, — начал Медведев с актуального. — На грунте вообще не удалось выступить. Потом очень хороший травяной сезон, я набирал очки, выигрывал у сильных игроков, показывал хороший теннис. А в Америке что-то не сложилось. Вообще часто там плохо играю, пока не знаю, с чем это связано. Буду стараться сильно закончить год. Рассчитывать на финал в Петербурге нельзя, конечно: стараешься выигрывать каждый матч. Но если выйду в финал, буду очень рад!

— В этом году ATP впервые проведет Итоговый турнир для молодых игроков. Добавляет мотивации?

— Идея очень интересная! Для нас, для молодых игроков, это очень весело, там будут всякие новые правила. И в то же время, это будет как взрослая восьмерка, только для тех, кто пониже рангом. Будет здорово попробовать, почувствовать отношение к себе. Очень хочется попасть туда.

— Читали, что там не будет судей на линии, вместо них внедрят автоматическую электронную систему?

— Да, и я рад этому! У меня часто бывают проблемы с судьями в силу моего характера. Я очень не люблю несправедливость. И иногда, даже если на самом деле я не прав, а мне показалось, что я прав, могу слететь с катушек. Это мешает мне на корте. А так это вряд ли может случиться, если судей не будет (смеется).

«Брось, 93 года так бахаем!» Огненное начало главного российского турнира.

— Раз уж заговорили про судей. После вашего дебоша на Уимблдоне партнеры подшучивали?

— Да, надо мной много шутят вообще (смеется). Отношения не портились, конечно! Все теннисисты играют и понимают, что это может случится.

— Вы приехали в Петербург сразу после неудачных матчей Кубка Дэвиса.

— Мы все переживали, болели. К сожалению, не сложилось, но все реально отдали свои силы. Даже Карен боролся до конца! Мы сделали все, что могли. Просто венгры были сильнее нас на грунте в данный момент. Но мы команда, нам было приятно находиться там всю неделю. Мы трое молоды, и, думаю, у нас все будет!

— Вы второй раз на турнире в Петербурге. Что-то поменялось?

— Все так же прекрасно! Я, даже зная, что буду играть Кубок Дэвиса на открытом грунте перед этим, все равно решил обязательно приехать. Потому что в прошлом году по организации и моим ощущениям это был лучший турнир для меня. Всегда буду рад вернуться сюда.

— Турнир заслуженно называют одним из лучших в туре?

— Да-да! Серьезно! Я не был в Дохе — там, говорят, тоже очень хороший турнир. Но из категории 250 мне больше всего нравятся Питер и Москва!

— Заметили, кстати, что напротив «Сибур Арены» стадион достроился?

— Да, надеюсь баклан не проест там ничего (смеется).

«Читал Ремарка. Очень понравилось»

— Вы говорите, что любите играть в приставку. Какая любимая игра?

— Очень! Я играю в стрелялку Rainbow.

— Александр Кокорин тоже часто в инстаграм выкладывает компьютерные игры.

— Ну, он в ФИФУ, наверное, играет?

— Нет, тоже стреляет.

— А, тогда молодец!

— Книги читаете?

— Редко. Но если я начинаю читать книгуи она мне понравится, то я, как увлекающийся человек, прочту ее за два дня, чуть ли не ночами буду читать. Но тяжело заставить себя читать какую-то книгу, часто не нравится начало. Мне нужна книга, которая заинтересует сразу. Последнее — я читал «Ночь в Лиссабоне» Ремарка и мне очень понравилось.

— Сериалы смотрите?

— Раньше смотрел, а сейчас надоело тратить столько времени на них. Их выходит тысячи каждый месяц, по сто серий. Даже «Игру престолов» не смотрел.

— В России теперь популярны рэп-баттлы.

— Их иногда смотрю. Последний баттл Оксимирона и Гнойного тоже видел. Это интересно, как спорт: каждый хочет победить, делает все для этого. И при этом понимаешь, что в жизни они может быть и не друзья, но и не враги друг другу. Прикольно смотреть, в общем.

— Яркое событие в мире женского тенниса: Мария Шарапова выпустила автобиографию, рассказала много секретов. На ваш взгляд это интересно?

— Чтобы о таком писать, надо быть великим человеком, как Маша. Конечно, если есть о чем рассказать, это здорово.