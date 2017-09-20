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https://sport.mail.ru/news/tennis/31064984/
20 сентября 2017, 12:15 | Теннис | GoTennis.ru

Guangzhou Open. Мона Бартель уступила Александре Крунич

51-я ракетка мира, немка Мона Бартель не справилась с сербкой Александрой Крунич, занимающей 65-ю строчку рейтинга WTA, во втором раунде турнира в Гуанчжоу, — 4/6, 0/6.

Теннисистки провели на корте 1 час. За это время 27-летняя Бартель трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк, а 24-летняя Крунич выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу сербки.

В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Крунич поборется со шведкой Ребеккой Петерсон.
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