Guangzhou Open. Мона Бартель уступила Александре Крунич
51-я ракетка мира, немка Мона Бартель не справилась с сербкой Александрой Крунич, занимающей 65-ю строчку рейтинга WTA, во втором раунде турнира в Гуанчжоу, — 4/6, 0/6.
Теннисистки провели на корте 1 час. За это время 27-летняя Бартель трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк, а 24-летняя Крунич выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Крунич поборется со шведкой Ребеккой Петерсон.
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