Guangzhou Open. Мона Бартель уступила Александре Крунич

Теннисистки провели на корте 1 час. За это время 27-летняя Бартель трижды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк, а 24-летняя Крунич выполнила пять эйсов, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу сербки.

В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Крунич поборется со шведкой Ребеккой Петерсон.