Ребекка Петерсон стала участницей ¼ финала турнира в Гуанчжоу

Встреча длилась 1 час. За это время спортсменки сделали по одному эйсу и допустили по две двойные ошибки. При этом 22-летняя Петерсон реализовала четыре брейк-пойнта, а её 27-летняя соперница — ни одного. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Петерсон скрестит ракетки с сербкой Александрой Крунич.