Ребекка Петерсон стала участницей ¼ финала турнира в Гуанчжоу
226-я ракетка мира, шведка Ребекка Петерсон, обыграла китаянку
Кай-Линь Чжан, занимающую 249-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/0 во втором круге турнира в Гуанчжоу.
Встреча длилась 1 час. За это время спортсменки сделали по одному эйсу и допустили по две двойные ошибки. При этом 22-летняя Петерсон реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Петерсон скрестит ракетки с сербкой Александрой Крунич.
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