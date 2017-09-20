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https://sport.mail.ru/news/tennis/31064983/
20 сентября 2017, 12:14 | Теннис | GoTennis.ru

Ребекка Петерсон стала участницей ¼ финала турнира в Гуанчжоу

226-я ракетка мира, шведка Ребекка Петерсон, обыграла китаянку Кай-Линь Чжан, занимающую 249-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/0 во втором круге турнира в Гуанчжоу.

Встреча длилась 1 час. За это время спортсменки сделали по одному эйсу и допустили по две двойные ошибки. При этом 22-летняя Петерсон реализовала четыре брейк-пойнта, а её 27-летняя соперница — ни одного. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Петерсон скрестит ракетки с сербкой Александрой Крунич.
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