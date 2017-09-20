Ирина-Камелия Бегу не смогла пробиться в третий круг соревнований в Сеуле

Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 27-летняя Бегу ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала три брейка, а 21-летняя Хаддад Майя выполнила три эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвертьфинале соревнований Korea Open Хаддад Майя сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.