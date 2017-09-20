Ирина-Камелия Бегу не смогла пробиться в третий круг соревнований в Сеуле
55-я ракетка мира, румынка
Ирина-Камелия Бегу, уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе, занимающей 71-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/4, 2/6 во втором круге турнира в Сеуле.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. За это время 27-летняя Бегу ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и сделала три брейка, а 21-летняя Хаддад Майя выполнила три эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Korea Open Хаддад Майя сразится с испанкой Сарой
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