Гуанчжоу. Анетт Контавейт проиграла во втором раунде турнира

Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время 21-летняя Контавейт ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк, а 19-летняя Кабрера выполнила один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В следующем круге соревнований Guangzhou Open Кабрера померится силами с россиянкой Евгенией Родиной.