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https://sport.mail.ru/news/tennis/31063849/
20 сентября 2017, 11:13 | Теннис | GoTennis.ru

Гуанчжоу. Анетт Контавейт проиграла во втором раунде турнира

31-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт, уступила австралийке Лизетт Кабрере, занимающей 153-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 5/7 во втором круге турнира в Гуанчжоу.

Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время 21-летняя Контавейт ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк, а 19-летняя Кабрера выполнила один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В следующем круге соревнований Guangzhou Open Кабрера померится силами с россиянкой Евгенией Родиной.
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