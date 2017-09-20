Гуанчжоу. Анетт Контавейт проиграла во втором раунде турнира
31-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт, уступила австралийке Лизетт Кабрере, занимающей 153-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 5/7 во втором круге турнира в Гуанчжоу.
Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время 21-летняя Контавейт ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк, а 19-летняя Кабрера выполнила один эйс, семь раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В следующем круге соревнований Guangzhou Open Кабрера померится силами с россиянкой Евгенией Родиной.
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