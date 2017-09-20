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https://sport.mail.ru/news/tennis/31063634/
20 сентября 2017, 10:45 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова выиграла свой стартовый поединок на турнире в Токио

Четвёртая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в двух сетах переиграла польку Магду Линетт, занимающую 74-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время 25-летняя Плишкова сделала восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Польши дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 6:1 в пользу чешки.

В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Плишкова сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и немкой Анжелик Кербер.
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