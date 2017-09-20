Каролина Плишкова выиграла свой стартовый поединок на турнире в Токио
Четвёртая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, в двух сетах переиграла польку Магду Линетт, занимающую 74-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/1 во втором круге турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время 25-летняя Плишкова сделала восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Плишкова сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и немкой Анжелик Кербер.
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