Каролина Плишкова выиграла свой стартовый поединок на турнире в Токио

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время 25-летняя Плишкова сделала восемь эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а её ровесница из Польши дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 6:1 в пользу чешки.

В четвертьфинале соревнований Toray Pan Pacific Open Плишкова сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и немкой Анжелик Кербер.