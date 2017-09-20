Евгения Родина продолжает выступление на соревнованиях в Гуанчжоу
94-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, взяла верх над китаянкой Ван Яфань, занимающей 147-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 во втором круге турнира в Гуанчжоу.
Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время 28-летняя Родина сделала два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Родина сразится с австралийкой Лизетт Кабрерой.
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