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https://sport.mail.ru/news/tennis/31063633/
20 сентября 2017, 10:44 | Теннис | GoTennis.ru

Евгения Родина продолжает выступление на соревнованиях в Гуанчжоу

94-я ракетка мира, россиянка Евгения Родина, взяла верх над китаянкой Ван Яфань, занимающей 147-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 6/2 во втором круге турнира в Гуанчжоу.

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время 28-летняя Родина сделала два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 23-летняя оппонентка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Родина сразится с австралийкой Лизетт Кабрерой.
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