Евгения Родина продолжает выступление на соревнованиях в Гуанчжоу

Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время 28-летняя Родина сделала два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 23-летняя оппонентка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Guangzhou Open Родина сразится с австралийкой Лизетт Кабрерой.