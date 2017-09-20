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https://sport.mail.ru/news/tennis/31063022/
20 сентября 2017, 10:00 | Теннис | GoTennis.ru

Дениза Аллертова потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Сеуле

95-я ракетка мира, чешка Дениза Аллертова, проиграла голландке Ришель Хогенкамп, занимающей 119-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 во втором круге турнира в Сеуле.

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время они сделали по два эйса и допустили по одной двойной ошибке. При этом 24-летняя Аллертова реализовала два брейк-пойнта, а 25-летняя Хогенкамп — четыре. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Korea Open Хогенкамп сыграет либо со своей соотечественницей Арантой Рус, либо с австралийкой Присциллой Хон.
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