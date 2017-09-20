Дениза Аллертова потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Сеуле
95-я ракетка мира, чешка Дениза Аллертова, проиграла голландке Ришель Хогенкамп, занимающей 119-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 4/6, 4/6 во втором круге турнира в Сеуле.
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время они сделали по два эйса и допустили по одной двойной ошибке. При этом 24-летняя Аллертова реализовала два
В четвертьфинале соревнований Korea Open Хогенкамп сыграет либо со своей соотечественницей Арантой Рус, либо с австралийкой Присциллой Хон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter