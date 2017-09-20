Дениза Аллертова потерпела поражение в 1/8 финала турнира в Сеуле

Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. За это время они сделали по два эйса и допустили по одной двойной ошибке. При этом 24-летняя Аллертова реализовала два брейк-пойнта, а 25-летняя Хогенкамп — четыре. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В четвертьфинале соревнований Korea Open Хогенкамп сыграет либо со своей соотечественницей Арантой Рус, либо с австралийкой Присциллой Хон.