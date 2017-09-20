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20 сентября 2017, 9:50 | Теннис | Р-Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Токио, призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Токио призовой фонд которого составляет более 890 тысяч долларов. Увеличить
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Павлюченкова во втором раунде турнира в среду взяла верх над китаянкой Ван Цян — 6:4, 4:6, 6:2, поединок продолжался 2 часа 1 минуту.

Место в полуфинале российская теннисистка оспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия) — Йоханна Конта (Великобритания, 4-й номер посева).
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