Теннисистка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сеуле
МОСКВА, 20 сен —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.
Александрова (75-й номер рейтинга WTA) во втором раунде соревнований в среду уступила представительнице Таиланда Луксике Кумхум (155-я ракетка мира) в двух партиях — 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 17 минут.
Соперницей Кумхум в четвертьфинальном матче турнира будет или получившая от организаторов четвертый номер посева румынка Сорана Кырстя, или американка Николь Гиббс.
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