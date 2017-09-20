Теннисистка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сеуле

Александрова (75-й номер рейтинга WTA) во втором раунде соревнований в среду уступила представительнице Таиланда Луксике Кумхум (155-я ракетка мира) в двух партиях — 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 17 минут.

Соперницей Кумхум в четвертьфинальном матче турнира будет или получившая от организаторов четвертый номер посева румынка Сорана Кырстя, или американка Николь Гиббс.