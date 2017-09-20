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https://sport.mail.ru/news/tennis/31061901/
20 сентября 2017, 8:15 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Сеуле

МОСКВА, 20 сен — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Александрова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 226 тысяч долларов.

Александрова (75-й номер рейтинга WTA) во втором раунде соревнований в среду уступила представительнице Таиланда Луксике Кумхум (155-я ракетка мира) в двух партиях — 3:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час 17 минут.

Соперницей Кумхум в четвертьфинальном матче турнира будет или получившая от организаторов четвертый номер посева румынка Сорана Кырстя, или американка Николь Гиббс.
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