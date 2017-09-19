Донской и Южный вышли в четвертьфинал парного турнира в Санкт-Петербурге

За 1 час 39 минут матча Евгений и Михаил сделали один эйс и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Михаил и Александр дважды подали навылет и реализовал шесть брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки.



В четвертьфинале парного турнира в Санкт-Петербурге Донской и Южный сразятся с американцем Николасом Монро и австралийцем Джоном-Патриком Смитом.