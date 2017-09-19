Донской и Южный вышли в четвертьфинал парного турнира в Санкт-Петербурге
Российские теннисисты Евгений Донской и Михаил Южный на старте парных соревнований St.Petersburg Open победили Михаила Елгина и Александра Кудрявцева — 7/6 (5), 3/6, 10:2.
За 1 час 39 минут матча Евгений и Михаил сделали один эйс и пять брейков, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Михаил и Александр дважды подали навылет и реализовал шесть
В четвертьфинале парного турнира в
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