Виктор Троицки: Турнир в Санкт-Петербурге — мой любимый
Сербский теннисист Виктор Троицки прокомментировал победу над россиянином Андреем Кузнецовым на старте соревнований St.Petersburg Open.
— Не испытываете ли Вы угрызения совести, что обыграли русского теннисиста в его родной стране?
— Есть немного! На самом деле не так просто играть с хозяином кортов. Это довольно необычная и неприятная ситуация. Это был хороший матч, Андрей сражался в каждом розыгрыше. Думаю, мы подарили зрителям качественный теннис.
— На
— У меня было пять сетболов, но я отдал пять очков подряд. Это была неприятная ситуация, мне казалось, что я уже не смогу выиграть первую партию. Но в этом и есть специфика игры. Нужно бороться в каждом розыгрыше. А вот в футболе, если ты ведёшь 3/0, то ты можешь позволить себе расслабиться, победа практически у тебя в кармане. А в теннисе нужно быть сконцентрированным на протяжении всего матча.
— Как вы себя чувствовали на корте? Быстро ли адаптировались?
— Мне было комфортно. Я заранее приехал сюда, провёл несколько тренировок. Здесь действительно классные условия. Мне очень нравится, как в
— В чём,
— Всегда считал Андрея хорошим игроком. Его главное преимущество в том, что он чисто бьёт по мячу. Единственное, ему нужно поработать над подачей. Если он добьётся прогресса в своей игре, то ему по силам в будущем войти в Топ-20.
— Многие говорят, что турнир перерос уровень АТР 250. А по уровню вечеринки тоже так можно сказать?
— Если честно, этот турнир заслуживает большего. Это мой любимый турнир. Другие игроки придерживаются такого же мнения. Организаторы проводят невероятную работу. Даже вечеринка, как спектакль! Мало турниров, где такое есть.
— В этом году параллельно проводится коммерческий турнир Laver Cup. Как вы относитесь к таким соревнованиям?
— Я не очень много знаю о нем. Знаю, что многие игроки поехали туда. И, конечно, это плохо, что
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