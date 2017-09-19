Виктор Троицки: Турнир в Санкт-Петербурге - мой любимый

— Не испытываете ли Вы угрызения совести, что обыграли русского теннисиста в его родной стране?

— Есть немного! На самом деле не так просто играть с хозяином кортов. Это довольно необычная и неприятная ситуация. Это был хороший матч, Андрей сражался в каждом розыгрыше. Думаю, мы подарили зрителям качественный теннис.



— На тай-брейке первого сета Вы у вас было комфортное преимущество, но вы его упустили, но позднее всё-таки взяли верх. Что Вы чувствовали и как справились с давлением?

— У меня было пять сетболов, но я отдал пять очков подряд. Это была неприятная ситуация, мне казалось, что я уже не смогу выиграть первую партию. Но в этом и есть специфика игры. Нужно бороться в каждом розыгрыше. А вот в футболе, если ты ведёшь 3/0, то ты можешь позволить себе расслабиться, победа практически у тебя в кармане. А в теннисе нужно быть сконцентрированным на протяжении всего матча.



— Как вы себя чувствовали на корте? Быстро ли адаптировались?

— Мне было комфортно. Я заранее приехал сюда, провёл несколько тренировок. Здесь действительно классные условия. Мне очень нравится, как в Санкт-Петербурге представляют игроков. Из этого делают настоящее шоу, и это выглядит круто.



— В чём, по-Вашему, заключаются сильные и слабые стороны Андрея Кузнецова?

— Всегда считал Андрея хорошим игроком. Его главное преимущество в том, что он чисто бьёт по мячу. Единственное, ему нужно поработать над подачей. Если он добьётся прогресса в своей игре, то ему по силам в будущем войти в Топ-20.



— Многие говорят, что турнир перерос уровень АТР 250. А по уровню вечеринки тоже так можно сказать?

— Если честно, этот турнир заслуживает большего. Это мой любимый турнир. Другие игроки придерживаются такого же мнения. Организаторы проводят невероятную работу. Даже вечеринка, как спектакль! Мало турниров, где такое есть.



— В этом году параллельно проводится коммерческий турнир Laver Cup. Как вы относитесь к таким соревнованиям?

— Я не очень много знаю о нем. Знаю, что многие игроки поехали туда. И, конечно, это плохо, что из-за него топовые теннисисты не приехали в Петербург. St.Petersburg Open заслуживает их. Посмотрим, как публика отреагирует на Laver Cup, он проводится только первый раз. Но если бы я должен был выбирать, я бы выбрал Петербург!