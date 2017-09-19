Андрей Кузнецов: С оптимизмом смотрю в будущее

— Андрей, в чём главная причина поражения?

— Робкое начало матча, нужно было играть чуть активнее. В начале второго сета показалось, что смог нащупать свою игру, получалось играть агрессивно, но потом ситуация на корт снова выровнялась. Ну и на тай-брейках стоило бы сыграть в более атакующем ключе.



— Вы ушли со счёта 1/6 на тай-брейке первой партии, но затем соперник снова сделал мини-брейк, а после подал на сет. Может быть, была возможность сыграть по-другому в том моменте?

— Да, пожалуй. При счёте 6/6 нужно было сыграть активно, но я решил не рисковать. Надеялся, что соперник снова допустит ошибку. Было видно, что он занервничал, задёргался, но в итоге ошибся я сам.



— Чего Вам не хватило в ключевых эпизодах?

— Опыта победных матчей. В этом году я не так часто выигрывал, а чтобы обрести уверенность нужны победы. На следующей неделе я играю «Челленждер» в Орлеане, где у меня будет возможность поправить статистику. С оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в конце сезона я смогу набрать побольше рейтинговых очков.