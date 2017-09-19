Андрей Кузнецов: С оптимизмом смотрю в будущее
Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал своё поражение от серба Виктора Троицки в матче первого круга турнира в
Санкт-Петербурге.
— Андрей, в чём главная причина поражения?
— Робкое начало матча, нужно было играть чуть активнее. В начале второго сета показалось, что смог нащупать свою игру, получалось играть агрессивно, но потом ситуация на корт снова выровнялась. Ну и на
— Вы ушли со счёта 1/6 на
— Да, пожалуй. При счёте 6/6 нужно было сыграть активно, но я решил не рисковать. Надеялся, что соперник снова допустит ошибку. Было видно, что он занервничал, задёргался, но в итоге ошибся я сам.
— Чего Вам не хватило в ключевых эпизодах?
— Опыта победных матчей. В этом году я не так часто выигрывал, а чтобы обрести уверенность нужны победы. На следующей неделе я играю «Челленждер» в Орлеане, где у меня будет возможность поправить статистику. С оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в конце сезона я смогу набрать побольше рейтинговых очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter