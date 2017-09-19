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https://sport.mail.ru/news/tennis/31059375/
19 сентября 2017, 21:46 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов: С оптимизмом смотрю в будущее

Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал своё поражение от серба Виктора Троицки в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге.

— Андрей, в чём главная причина поражения?
— Робкое начало матча, нужно было играть чуть активнее. В начале второго сета показалось, что смог нащупать свою игру, получалось играть агрессивно, но потом ситуация на корт снова выровнялась. Ну и на тай-брейках стоило бы сыграть в более атакующем ключе.

— Вы ушли со счёта 1/6 на тай-брейке первой партии, но затем соперник снова сделал мини-брейк, а после подал на сет. Может быть, была возможность сыграть по-другому в том моменте?
— Да, пожалуй. При счёте 6/6 нужно было сыграть активно, но я решил не рисковать. Надеялся, что соперник снова допустит ошибку. Было видно, что он занервничал, задёргался, но в итоге ошибся я сам.

— Чего Вам не хватило в ключевых эпизодах?
— Опыта победных матчей. В этом году я не так часто выигрывал, а чтобы обрести уверенность нужны победы. На следующей неделе я играю «Челленждер» в Орлеане, где у меня будет возможность поправить статистику. С оптимизмом смотрю в будущее. Надеюсь, в конце сезона я смогу набрать побольше рейтинговых очков.
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