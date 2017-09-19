Андрей Кузнецов уступил Виктору Троицки на соревнованиях в Санкт-Петербурге

За 1 час 45 минут матча Андрей сделал два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Виктор девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу серба.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Троицки поборется или со своим соотечественником Душаном Лайовичем, или с аргентинцем Гвидой Пелья.