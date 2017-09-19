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https://sport.mail.ru/news/tennis/31058963/
19 сентября 2017, 20:53 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Кузнецов уступил Виктору Троицки на соревнованиях в Санкт-Петербурге

87-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Кузнецов, в первом круге турнира St.Petersburg Open проиграл сербу Виктору Троицки, занимающему 47-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/7 (2).

За 1 час 45 минут матча Андрей сделал два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Виктор девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:1 в пользу серба.

За выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге Троицки поборется или со своим соотечественником Душаном Лайовичем, или с аргентинцем Гвидой Пелья.
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