Андрей Кузнецов уступил Виктору Троицки на соревнованиях в Санкт-Петербурге
87-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Кузнецов, в первом круге турнира St.Petersburg Open проиграл сербу Виктору Троицки, занимающему 47-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 6/7 (2).
За 1 час 45 минут матча Андрей сделал два эйса и один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Виктор девять раз подал навылет и реализовал один
За выход в четвертьфинал соревнований в
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