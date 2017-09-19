Михаил Южный: Фоньини может выдать сумасшедший матч, а может и повалять дурака
Российский теннисист Михаил Южный прокомментировал свою победу над австралийцем
Джоном-Патриком Смитом в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.
— Как складывался для вас дебютный матч?
— Стартовые матчи на всех турнирах получаются сложными. А в Петербурге испытываешь ещё и дополнительное давление.
— Не стало ли для Вас дополнительной проблемой тот факт, что соперник вышел из квалификации?
— В
— Расскажите о Ваших ожиданиях от встречи с Фоньини.
— Фабио — яркий игрок, но его нельзя назвать стабильным. Он может выдать сумасшедший матч, где у тебя не будет шансов, а может и повалять дурака, и этот матч ты спокойно заберёшь. Думаю, это будет интересное противостояние.
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