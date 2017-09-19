Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/31058055/
19 сентября 2017, 18:56 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный: Фоньини может выдать сумасшедший матч, а может и повалять дурака

Российский теннисист Михаил Южный прокомментировал свою победу над австралийцем Джоном-Патриком Смитом в первом круге турнира в Санкт-Петербурге.

— Как складывался для вас дебютный матч?
— Стартовые матчи на всех турнирах получаются сложными. А в Петербурге испытываешь ещё и дополнительное давление.

— Не стало ли для Вас дополнительной проблемой тот факт, что соперник вышел из квалификации?
— В какой-то степени — да. Поначалу было трудно, а соперник просто вышел и начал играть. Было сразу понятно, что он адаптирован к условиям, в этом плане квалификация ему помогла поймать нужный ритм. А мне потребовалось немного времени, чтобы прибиться к корту.

— Расскажите о Ваших ожиданиях от встречи с Фоньини.
— Фабио — яркий игрок, но его нельзя назвать стабильным. Он может выдать сумасшедший матч, где у тебя не будет шансов, а может и повалять дурака, и этот матч ты спокойно заберёшь. Думаю, это будет интересное противостояние.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 сентября

На-Лэ Хан: Смотрела матчи Плишковой на YouTube

Рейтинг АТР. Роджер Федерер побил рекорд Джимми Коннорса

Михаил Южный: Фоньини может выдать сумасшедший матч, а может и повалять дурака