Михаил Южный: Фоньини может выдать сумасшедший матч, а может и повалять дурака

— Как складывался для вас дебютный матч?

— Стартовые матчи на всех турнирах получаются сложными. А в Петербурге испытываешь ещё и дополнительное давление.



— Не стало ли для Вас дополнительной проблемой тот факт, что соперник вышел из квалификации?

— В какой-то степени — да. Поначалу было трудно, а соперник просто вышел и начал играть. Было сразу понятно, что он адаптирован к условиям, в этом плане квалификация ему помогла поймать нужный ритм. А мне потребовалось немного времени, чтобы прибиться к корту.



— Расскажите о Ваших ожиданиях от встречи с Фоньини.

— Фабио — яркий игрок, но его нельзя назвать стабильным. Он может выдать сумасшедший матч, где у тебя не будет шансов, а может и повалять дурака, и этот матч ты спокойно заберёшь. Думаю, это будет интересное противостояние.